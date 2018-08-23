2018-08-23T12:10:21+03:00
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа

Сообщается об одном погибшем и двух пострадавших
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полицейские обезвредили злоумышленникаПолицейские обезвредили злоумышленникаФото: REUTERS
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Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в парижском пригороде Траппес, расположенном недалеко от Версаля. Об этом сообщили в офисе Национальной полиции Франции по департаменту Ивелин региона Иль-де-Франс

По данным агентства Reuters, в результате инцидента погиб один человек, еще двое были серьезно ранены. К настоящему момент правоохранителям удалось завершить операцию по обезвреживанию злоумышленника.

"Избегайте этого района и соблюдайте границы периметра безопасности, чтобы не мешать работе полицейских", - говорится в сообщении полицейского департамента в Twitter.

Напомним, что накануне вечером еще одно вооруженное нападение было совершено на востоке Бельгии. Мужчина с ножом набросился на людей, в результате чего погибли несколько человек. Правоохранители не стали связывать произошедшее с терроризмом, передает сайт kp.ru.

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