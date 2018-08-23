Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: UFC представила официальный постер поединка

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-23T13:51:04+03:00

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UFC официально опубликовала постер грядущего этой осенью боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Снимок появился в официальном российском Инстаграм-аккаунте организации. В глазах у Конора и Хабиба - полосы государственных флагов их стран.

Слоганом же боя, который пройдет в октябре, стала фраза: "За ними следит весь мир". В этом поединке, отметим, будет разыграно звание чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.