2018-08-23T13:51:04+03:00
Спорт

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: UFC представила официальный постер поединка

Слоганом поединка стала фраза: "За ними следит весь мир" [фото]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Хабиб Нурмагомедов.Хабиб Нурмагомедов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

UFC официально опубликовала постер грядущего этой осенью боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Снимок появился в официальном российском Инстаграм-аккаунте организации. В глазах у Конора и Хабиба - полосы государственных флагов их стран.

Слоганом же боя, который пройдет в октябре, стала фраза: "За ними следит весь мир". В этом поединке, отметим, будет разыграно звание чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

ufcrussiaufcrussia
Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор
26434 отметок «Нравится»434 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина запретила ввоз в страну еще девяти российских книг
Банк России приостановил покупку валюты больше чем на месяц
Песков рассказал о возможном ответе России на новые санкции США
В МИД пообещали зеркально ответить на новые санкции США против РФ
Письмо Deutsche Bank к правительству России носило "рутинный характер"
СК России разрешил полякам осмотреть обломки самолета Леха Качиньского
Число жертв вооруженного нападения под Парижем возросло до двух человек
Суд отказал Захарченко в пересмотре решения об изъятых у него миллиардах
Самолёт авиакомпании S7 совершил аварийную посадку из-за отказа двигателя
Переговоры Патрушева и Болтона стартовали в Женеве
В России создают самообучающиеся боевые беспилотники
Родные Сергея Скрипаля подозревают, что его уже нет в живых
Аналитик назвал письмо от Deutsche Bankа ошибкой
В Credit Suisse опровергли заморозку российских активов
Неизвестный напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа
Курс доллара обновил максимум 2018 года
Волна убийств произошла на популярном морском курорте
СМИ узнали о планах "Реала" отдать украинского вратаря Лунина в аренду "Леганесу"