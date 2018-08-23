Трамп: если мне объявят импичмент, все станут очень бедными

СЕГОДНЯ 15:26 2018-08-23T15:27:18+03:00

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Президент США Дональд Трамп считает, что проделал великолепную работу на своей должности, а объявление ему импичмента приведет к обрушению рынков.

"Я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу. Если мне когда-либо объявят импичмент, я думаю, что рынки обрушатся, я думаю, что все станут очень бедными", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки телеканала Fox News Эшли Ирхарт. Она спросила у президента о возможности импичмента в случае, если на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс большинство мест получит Демократическая партия.

Напомним, 6 ноября в США пройдут выборы в Конгресс, которые называют промежуточными, так как они состоятся между двумя президентскими выборами. Будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, а также 39 губернаторов. В настоящее время в Палате представителей 236 республиканцев и 193 демократов, шесть мест вакантны. В Сенате 51 республиканец, 47 демократов и два независимых сенаторов.