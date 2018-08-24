Пропавший у берегов Габона танкер с россиянами на борту нашли

СЕГОДНЯ 01:40 2018-08-24T02:03:48+03:00

Пропавший у берегов Африки танкер с гражданами Грузии и России на борту нашли Фото: REUTERS

Сейчас судно с экипажем, в который входят 17 граждан Грузии и два россиянина, пришвартовано в габонском порту Овендо

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Прекрасная новость пришла из Центральной Африки: нашелся пропавший у берегов Габона нефтяной танкер Pantelena с двумя россиянами на борту.

Об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на региональный центр по морской безопасности в Центральной Африке (CRESMAC). Судно удалось обнаружить с помощью космических спутников США. Сейчас танкер пришвартован в габонском порту Овендо.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, танкер Pantelena IMO 9321469 под панамским флагом с экипажем, в который входят 17 граждан Грузии и два россиянина, в ночь с 13 на 14 августа пропал с радаров в районе Гвинейского залива. Он перевозил семь тысяч тонн топлива по заказу греческой компании Lotus Shipping. Когда судно в последний раз выходило на связь, оно находилось в 31 километре от порта Либревиль.

О поисках танкера в конце прошлой недели рассказал заместитель директора консульского департамента МИД Грузии Владимир Константиниди. Он не исключил, что судно могли захватить пираты.