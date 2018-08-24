Министр культуры России рассказал о борьбе с билетными спекулянтами

СЕГОДНЯ 08:21 2018-08-24T08:21:48+03:00

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В эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) министр культуры России Владимир Мединский рассказал о борьбе с билетными спекулянтами.

«Со спекуляцией пытаемся бороться системно. На чем живут спекулянты? Они «по связям» забирают из кассы билеты на востребованные спектакли. И никогда не прогорают, потому что непроданные билеты перед спектаклем сдают обратно. По Закону о защите прав потребителей театр обязан принять билет назад и возмести», - пояснил глава Минкульта.

Он сообщил, что министерство подготовило «два законопроекта, которые наводят в этой сфере порядок, полностью согласовали со всеми ведомствами, вплоть до МВД».

«И со всем театральным сообществом, что важно. Надеемся, что правительство и Госдума эти законы поддержат. Это позволит если не решить проблему спекуляции, что со времен Древней Греции никому еще не удалось, то хотя бы наведет порядок и легче будет купить билет по его реальной цене», - отметил Владимир Мединский.