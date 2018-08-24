Погода в Москве на 24 августа 2018 года: в столице потеплеет

СЕГОДНЯ 07:08 2018-08-24T07:08:45+03:00

Синоптики рассказали какой будет погода в Москве на 24 августа 2018 года

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Погода в Москве на 24 августа 2018 года будет малооблачной. Охватившие столицу холода в пятницу наконец-то сменятся теплом.

Так, в дневные часы температура воздуха составит от 22 до 24 градусов, а в ночь на субботу столбики термометров будут находится на уровне 10-12 градусов. В выходные дни эти показатели поднимутся еще на несколько пунктов. До конца недели будет солнечно, сухо и тепло.

Ветер в пятницу также не будет беспокоить жителей столицы. Скорость его потоков западного и юго-западного направлений составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление при этом окажется на отметке в 752 миллиметра ртутного столба, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Ранее kp.ru писал о том, что ночь со среды на четверг стала самой холодной с середины июня по городу и с начала августа - по области. До этого дни также были довольно морозными для лета. Синоптики тогда обещали, что тепло вернется в Москву в пятницу.