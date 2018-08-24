2018-08-24T07:44:55+03:00
Политика

Российские дипломаты вновь посетили Марию Бутину в американской тюрьме

К девушке по-прежнему относятся как к опасному преступнику и не пускают к ней даже священников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники посольства РФ в США вновь посетили российскую гражданку Марию Бутину в американской тюрьмеСотрудники посольства РФ в США вновь посетили российскую гражданку Марию Бутину в американской тюрьмеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Российские дипломаты нанесли очередной визит арестованной в США россиянке Марии Бутиной. Соответствующее сообщение появилось на странице посольства РФ в Соединенных Штатах в Facebook минувшей ночью, 24 августа.

По словам сотрудников дипмиссии, к девушке по-прежнему относятся как к опасному преступнику, а потому встретится с ней очень сложно. Кроме того, россиянке не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания линии защиты.

Прогулки на свежем воздухе для Марии Бутиной до сих пор запрещены. Ее выпускают из одиночной камеры лишь ночью и всего на два часа. Квалифицированного медицинского обследования и лечения не предоставляется, а ведь россиянку серьезно беспокоит воспалившаяся нога.

Ко всему этому стоит добавит и ограничение свободы вероисповедания арестованной девушки. К ней в тюрьму так и не пустили православного священника.

"Вновь призываем правозащитные организации обратить внимание на нетерпимую ситуацию с положением российской гражданки и вмешаться в это дело. Пора высказать свое отношение к вопиющему несоблюдению США гуманитарных норм. У международных правозащитников есть возможность доказать свою беспристрастность и объективность", - говорится в сообщении российского посольства.

Сами дипломаты уже направили в администрацию надзорного учреждения требование об отмене дискриминационного режима в отношении нашей соотечественницы. Следующий их визит к Бутиной запланированном на ближайшую среду.

Напомним, что молодую россиянку задержали в Вашингтоне в середине июля по подозрению в сговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства без соответствующей регистрации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что недавно девушка была переведена из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии штата Вирджиния. Причин таких действий не объяснили. При этом российским дипломатам все же удалось добиться прекращения постоянных обысков нашей соотечественницы, которые проводились с полным раздеванием, и ночных проверок.

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