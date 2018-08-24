2018-08-24T08:33:11+03:00
Звезды

Мединский: Доля российского кино в прокате выросла в два раза

Об этом и о многом другом министр культуры России рассказал в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» накануне всероссийской «Ночи кино»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр культуры России Владимир МединскийМинистр культуры России Владимир МединскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министр культуры России Владимир Мединский в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал об успехах отечественного кинематографа. При этом он отметил, что доля российского кино в прокате за последние годы выросла в два раза.

«Доля российского кино в прокате в прошлом году – 25%, а шесть лет назад она была где-то на уровне 12 – 14%. Рост более чем в два раза», - подчеркнул глава Минкульта.

Он добавил, что число зрителей российских фильмов тоже выросло вдвое. И продолжил:

«Это говорит о том, что кинематографисты стали снимать фильмы, которые зритель с удовольствием идет смотреть в кинотеатры. Это означает, что Министерство культуры, Фонд кино, наверное, лучше работают, точнее направляют ту небольшую господдержку, которая у нас есть», - подчеркнул Владимир Мединский.

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