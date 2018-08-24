2018-08-24T12:00:51+03:00
Происшествия

Пожар на заводе Tesla в Калифорнии потушен, никто не пострадал

О происшествии сообщил сам глава компании Илон Маск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате пожара никто не пострадалВ результате пожара никто не пострадалФото: REUTERS
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На американском заводе по производству электромобилей Tesla в городе Фримонт штата Калифорния случился пожар. О подробностях происшествия рассказал сам основатель предприятия Илон Маск.

"Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон", — написал инженер в своем аккаунте в Twitter.

Он поблагодарил сотрудников пожарной службы за оперативный выезд на место инцидента и слаженную работу, а также отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Ущерба предприятию не нанесено.

Между тем, по данным пожарного департамента Фримонта, на завод Tesla уже выехали следователи.

Напомним, что в июне этого года Маск сообщил о “странном” пожаре в сборочном цехе предприятия. Тогда никто из работников не получил травм, но производство пришлось остановить на несколько часов, передает сайт kp.ru.

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