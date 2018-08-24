Порошенко намерен законодательно закрепить курс Украины на евроинтеграцию

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-24T13:19:06+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении законодательно закрепить стремление государства присоединиться к Европейскому союзу и североатлантическому альянсу. Политик сказал об этом во время выступления на военном параде в Киеве, приуроченном к Дню независимости.

"Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. До открытия осенней сессии Верховной Рады, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект", - пообещал Порошенко.

Он подчеркнул, что будет работать днем и ночью, и все для того, чтобы документ приняли. По мнению главы государства, вступление Украины в ЕС нужно не только Киеву, но и самому международному сообществу.

"Потому что без нас Евросоюз не станет завершенным и совершенным проектом", - добавил Порошенко, отметив, что этого не понимают лишь те, кто "ослеплен российскими деньгами".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Порошенко начал празднование 27-й годовщины независимости Украины с цитаты из "Марша украинских националистов".