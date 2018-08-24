Порошенко открыл военный парад цитатой из "Марша украинских националистов"

СЕГОДНЯ 12:50 2018-08-24T12:50:49+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко начал военный парад в Киеве, приуроченный к Дню независимости страны, с цитаты из "Марша украинских националистов".

Текст этого гимна был утвержден запрещенной в РФ экстремистской организацией ОУН еще в 1932 году. Члены этого объединения в годы Великой Отечественной войны работали, в основном, на Западной Украине и поддерживали фашистов.

На параде в пятницу, 24 августа, Порошенко процитировал отрывок из гимна этой организации. Причем даже здесь не обошлось без ошибок. Так, глава государства перепутал одно из слов в четвертой строке песни, где говорилось: "Кормил нас гнев и злость на врагов". Президент решил начать эту фразу с другого слова - "взрастил".

Стоит отметить, что это уже не первая подобная ошибка Порошенко за последнее время. Так, поздравляя жителей Ялты с Днем города, политик решил привести отрывок из украинского гимна, однако умудрился допустить аж три неточности в одном коротеньком предложении, передает сайт kp.ru.