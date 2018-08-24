2018-08-24T23:46:28+03:00
Происшествия

Во Франции сошел с рельсов высокоскоростной поезд

Никто из пассажиров не пострадал
Юлия ДИВЕЕВА
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Поезд французской компании SNCF сошел с рельсов в МарселеПоезд французской компании SNCF сошел с рельсов в МарселеФото: СОЦСЕТИ
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Во французском городе Марселе высокоскоростной поезд сошел с рельсов на подъезде к железнодорожному вокзалу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной железнодорожной компании Франции SNCF.

В поезде в момент ЧП находились 350 пассажиров. Никто из них, а также из сотрудников компании не пострадал, поскольку состав шел на малой скорости, и вагоны не перевернулись, отмечается в официальном аккаунте SNCF в сети Twitter.

Компания пообещала, что в ближайшее время восстановит движение поездов. Были отложены рейсы в Лион и Париж. Пассажирам предложили перенести даты поездок без доплат.

Напомним, как передавал сайт kp.ru, 21 августа в испанской провинции Малага столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. В результате происшествия пять человек получили травмы. Среди пострадавших трое находились в поезде, еще двое ехали в грузовике.

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