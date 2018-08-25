Вашингтон перестал получать информацию от тайных осведомителей в Кремле

СЕГОДНЯ 03:46 2018-08-25T03:46:07+03:00

Разведслужбы США не получают сообщений от своих информатор в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские спецслужбы считают, что их шпионы не были раскрыты и просто затаились

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Власти США остались в неведении относительно планов Москвы перед предстоящими промежуточными выборами в американский Конгресс, которые намечены на ноябрь. Причина в том, что тайные осведомители Кремля перестали выходить на связь со спецслужбами Соединенных Штатов, утверждает газета The New York Times.

Издание пишет, что источники, близкие к высшему руководству России в последнее время не передают соответствующую информацию ЦРУ и другим разведведомствам, хотя перед президентскими выборами 2016 года предупреждали о якобы имевшем место вмешательстве РФ.

В спецслужбах США уверены, что их информаторы не были разоблачены, а их молчание связано с проведением более агрессивной контрразведки в России. Кроме того, из РФ ранее были высланы американские шпионы, которые работали в дипмиссии США.

"Русские выслали много наших людей. В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением", - отметил в интервью газете бывший агент ЦРУ Джон Сафера.

Напомним, сайт "КП" писал о том, что уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер расследует так называемое российское вмешательство в американские президентские выборы и пока безрезультатно. При этом американские сенаторы уже разработали законопроект о санкциях в отношении России за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс.