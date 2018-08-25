2018-08-25T03:46:07+03:00
Политика

Вашингтон перестал получать информацию от тайных осведомителей в Кремле

Американские спецслужбы считают, что их шпионы не были раскрыты и просто затаились
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Разведслужбы США не получают сообщений от своих информатор в МосквеРазведслужбы США не получают сообщений от своих информатор в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти США остались в неведении относительно планов Москвы перед предстоящими промежуточными выборами в американский Конгресс, которые намечены на ноябрь. Причина в том, что тайные осведомители Кремля перестали выходить на связь со спецслужбами Соединенных Штатов, утверждает газета The New York Times.

Издание пишет, что источники, близкие к высшему руководству России в последнее время не передают соответствующую информацию ЦРУ и другим разведведомствам, хотя перед президентскими выборами 2016 года предупреждали о якобы имевшем место вмешательстве РФ.

В спецслужбах США уверены, что их информаторы не были разоблачены, а их молчание связано с проведением более агрессивной контрразведки в России. Кроме того, из РФ ранее были высланы американские шпионы, которые работали в дипмиссии США.

"Русские выслали много наших людей. В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением", - отметил в интервью газете бывший агент ЦРУ Джон Сафера.

Напомним, сайт "КП" писал о том, что уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер расследует так называемое российское вмешательство в американские президентские выборы и пока безрезультатно. При этом американские сенаторы уже разработали законопроект о санкциях в отношении России за вмешательство в предстоящие выборы в Конгресс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США предупредили Россию о готовности ударить по Сирии
Порошенко перепутал слова гимна националистов на военном параде
Жена Маккейна прокомментировала его отказ от лечения рака
Миссия ОБСЕ смогла встретиться с экипажем танкера “Механик Погодин”
Адвокат: есть предпосылки для перевода Ярошенко в тюрьму в России
Пожар в Центробанке не повредил документы
На Украине объяснили свое нежелание забирать боевые корабли из Крыма
В Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками российское консульство
Во Франции сошел с рельсов высокоскоростной поезд
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива в 2018 году
Британские истребители перехватили российский самолет-амфибию в небе над Черным морем
Вице-премьер Италии пригрозил прекратить взносы в ЕС, если не будут приняты решения по нелегальной миграции
Болтон призвал Украину и Европу искать альтернативы «Северному потоку-2»
Трамп велел Помпео отложить поездку в Северную Корею
Меркель предложила участие Германии в урегулировании Карабахского конфликта
США возродили 2-й флот для сдерживания России в Северной Атлантике
Американские сенаторы запросили у Помпео все данные о переговорах Путина и Трампа в Хельсинки
Путина наградили высшими орденами Абхазии и Южной Осетии
Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовку
Силуанов: Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы расти не будет
Американский сенатор Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака мозга
Гора из "Игры престолов" рекламирует сэндвичи
Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Pacific Environment