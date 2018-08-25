США предупредили Россию о готовности ударить по Сирии

СЕГОДНЯ 04:53 2018-08-25T04:54:03+03:00

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Соединенные Штаты будут готовы ударить по позициям правительственных войск в Сирии, в случае применения президентом Башаром Асадом химического оружия. Такое предупреждение помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон передал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву во время встречи в Женеве, сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, у Вашингтона появилась информация о подготовке химической атаки в одном из районов страны, который все еще находится под контролем вооруженных формирований оппозиции. Болтон заявил Патрушеву, что США готовы к более серьезному ответному удару, если это произойдет.

Слова советника Дональда Трампа Bloomberg подтвердили четыре источника, знакомые с ходом переговоров глав Совбезов двух стран.

Как рассказывал сайт "КП", ВВС США регулярно наносят смертельные удары по территории Сирии. Так 13 июля в провинции Дейр-эз-Зор в результате обстрела двух деревень у границы с Ираком - Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса, погибли около 30 мирных жителей.