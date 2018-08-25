2018-08-25T07:55:38+03:00
Происшествия

В Финляндии автобус упал с моста на рельсы: погибли четыре человека

В настоящий момент в больнице находятся 19 пострадавших, трое - в тяжелом состоянии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автобус упал на железнодорожные путиАвтобус упал на железнодорожные путиФото: REUTERS
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В пятницу, 24 августа, в финском портовом городе Куопио провинции Северное Само пассажирский автобус упал с моста на железную дорогу. На данный момент известно о четырех погибших и множестве пострадавших.

Так, в больнице находятся 19 человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Также в этой аварии повреждения получили пять легковых автомобилей.

Изначально сообщалось, что автобус ехал из Куопио на юг. Позже стало известно, что транспортное средство заказала компания Kemin Liikenne. В его салоне находились по меньшей мере 20 человек.

Водителю автобуса удалось выжить Фото: REUTERS

Водителю автобуса удалось выжитьФото: REUTERS

Фото: REUTERS

В настоящий момент главной версией случившегося считается техническая неисправность автобуса. Очевидцы утверждают, что он ехал на огромной скорости, а после врезался в ограждение. Сам водитель автобуса говорит, что у него отказали тормоза.

Между тем, по данным портала Yle, движение поездов на данном железнодорожном участке было приостановлено. Для удобства граждан в строй ввели дополнительные автобусы.

Сайт kp.ru писал о том, что в середине июня еще одна авария с автобусом произошла в Польше. Транспортное средство выехало на встречную полосу, после чего упало в кювет и перевернулось на бок. В результате ДТП погибли две пожилые женщины, еще 29 человек пострадали.

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