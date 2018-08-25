2018-08-25T08:08:25+03:00
Политика

Минюст США допросит россиянина Никулина по делу о “вмешательстве в выборы”

Следователи выясняют, что известно обвиняемому в киберпреступлениях по другом делу
Юлия ДИВЕЕВА
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Евгений Никулин. Фото: скриншот видеоЕвгений Никулин. Фото: скриншот видео
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Россиянин Евгений Никулин, обвиняемый в США во взломе LinkedIn, очень заинтересовал Министерство юстиции Соединенных Штатов, которое надеется допросить его по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в 2016 год.

Как передает агентство Bloomberg, следователи минюста пытаются узнать, что известно Никулину по так называемому российскому делу. Хотя даже адвокаты россиянина жалуются на то, что он отказывается сотрудничать с ними. Больше никаких подробностей издание не приводит.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее адвокаты Никулина обратились с просьбой провести их подзащитному психиатрическое обследование. По их словам, россиянин помимо отказа сотрудничества, иногда смотрит на них пустым взглядом или же "начинает смеяться в самые серьезные моменты".

Наопмним, в ночь на 30 марта Минюст Чехии официально заявил, что высылает Никулина в Штаты, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продаже личных данных пользователей.

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