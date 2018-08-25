В Перу перевернулся туристический автобус: пострадали восемь человек

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-25T08:50:50+03:00

В результате аварии пострадали пять иностранцев из Аргентины, США, Мескики и Чили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Перу перевернулся туристический автобус, в салоне которого находились 30 пассажиров. В результате аварии пострадали не менее восьми человек.

Инцидент произошел в пятницу, 24 августа, вечером. Автобус следовал из древнего города Мачу-Пикчу, когда неожиданно перевернулся на горной дороге в районе города Куско.

На данный момент известно о восьми пострадавших. Не менее пяти из них являются гражданами Аргентины, Чили, Мексики и США. У всех наблюдаются лишь незначительные травмы.

Между тем, одной 26-летней пассажирке все же понадобилось дополнительное обследование. Дело в том, что девушка находится на 16 неделе беременности, и сильный удар мог навредить ребенку, сообщает RPP.

Сайт kp.ru писал о том, что в тот же день еще одна авария с участием автобуса случилось в Финляндии. Водитель транспортного средства уверяет, что в какой-то момент у него отказали тормоза. После этого автобус развил большую скорость, врезался в ограждение и упал на железнодорожные пути. В результате погибли четыре человека, еще 19 пострадали.