2018-08-25T09:32:57+03:00
Политика

В Минобороны РФ подтвердили готовность США к нанесению удара по Сирии

Поводом для атаки станет организованная террористами провокация с якобы "применением химоружия"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сирии готовят очередную инсценировку "применения химоружия" сирийскими войскамиВ Сирии готовят очередную инсценировку "применения химоружия" сирийскими войскамиФото: REUTERS
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Террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат Ан-Нусра" готовят очередную провокацию с "применением химоружия" против мирного населения, которая станет поводом для нанесения коалицией ударов по государственным и экономическим объектам республики. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков со ссылкой на независимые источники.

"С этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец УРО The Sullivans ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM", - сказал генерал-майор.

По его словам, боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" уже доставили в город Джиср эш-Шугур провинции Идлиб восемь емкостей с хлором. Позже они будут переданы членам запрещенной в рФ группировки "Хизб ат-Туркестан аль-Ислами" и вывезены в деревню Халлюз, которая расположена в нескольких километрах от Джиср эш-Шугура, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Вашингтоне как раз заявили о готовности нанести новый удар по Сирии. Американские спецслужбы якобы получили информацию о том, что правительство республики готовит химическую атаку на город, все еще находящийся под контролем оппозиции.

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