В лесах Амазонки засняли туземцев, которые никогда не контактировали с внешним миром

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-25T13:40:30+03:00

В Бразилии насчитывается еще примерно 11 племен, которые никогда не контактировали с внешним миром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В лесах на границе Бразилии и Перу было обнаружено племя туземцев, которые, вероятно, никогда не контактировали с внешним миром. Удивительные кадры удалось заснять в долине реки Джавари на участке с вырубленными деревьями.

Участники экспедиции Национального индейского фонда преодолели более 177 км на лодках, грузовиках и мотоциклах, а также прошли пешком еще примерно 120 км лишь для того, чтобы добраться до места возможного обитания аборигенов.

С помощью запущенного в небо беспилотника им удалось сделать несколько кадров с туземцами, а также записать видео, которые было опубликовано в эту среду, 22 августа. На кадрах видно, как мужчина с какой-то палкой или копьем в руках пробирается через поваленные деревья и скрывается в лесу. В какой-то момент показывается другой абориген, но вскоре и он уходит в тень растительности.

Во время исследования этой территории ученым удалось сделать несколько фотографий, на которых попали каноэ из выдолбленных стволов пальмы, топоры с каменным лезвием и соломенная хижина.

По данным The New York Times, в Бразилии проживают всего восемь коренных народов, которые уже имели какие-либо контакты с внешним миром, а также примерно 11 племен, у которых их не было. Сейчас исследователи всеми силами стараются уберечь места обитания туземцев от браконьеров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что обнаружение и защита таких изолированных групп - это часть официальной политики бразильского правительства.