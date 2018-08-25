2018-08-25T15:06:52+03:00
Политика

Для удара по Сирии в Персидский залив переброшен эсминец ВМС США

По данным Минобороны РФ, поводом для очередной агрессии против Дамаска станет инсценировка химической атаки
Денис СУХОВ
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Для удара по Сирии в Персидский залив переброшен эсминец ВМС СШАДля удара по Сирии в Персидский залив переброшен эсминец ВМС СШАФото: REUTERS
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ВМС США перебросили в Персидский залив эсминец USS The Sullivans, вооруженный 56 крылатыми ракетами. По данным Минобороны РФ, корабль может быть использован для очередной агрессии против Сирии.

Кроме того, на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность».

В российском оборонном ведомстве полагают, что такое наращивание сил косвенно свидетельствует о том, что США с союзниками готовят ракетный удар по лояльным Дамаску силам. Поводом для него станет инсценировка химической атаки, заявил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии», - добавил Конашенков.

Как стало известно российским военным, провокацию готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*). Для инсценировки химатаки они доставили в город Джиср Эш-Шугур восемь емкостей с хлором, которые затем вывезли в деревню Халлюз.

Также в указанный район прибыла группа специалистов по обращению с химическими веществами, подготовленная британской частной военной компанией «Олива». Эти боевики будут имитировать «спасение» пострадавших от химоружия в качестве печально известных «Белых касок».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил секретарю российского Cовбеза Николаю Патрушеву, что Вашингтон готов нанести новые удары по Сирии, если Дамаск применит химическое оружие.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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