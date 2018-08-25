Матч Спартак - Динамо: Марков начнет игру в запасе у "Динамо"

СЕГОДНЯ 18:16 2018-08-25T18:16:02+03:00

Вратарем "Динамо" в игре против "Спартака" будет Антон Шунин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

В Москве на стадионе "Открытие Арена" в субботу, 25 августа, будет сыгран матч 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Спартак" примет столичное "Динамо", Динамовцы определились со стартовым составом на этот поединок. Среди интересного - Луценко и Панченко в старте в атаке, а Евгений Марков на скамейке запасных.

Стартовый состав "Динамо" на игру: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Тетте, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Морозов, Хольмен, Соснин, Темников, Липовой, Москвичев, Марков.

Сайт KP.RU проведет онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Динамо". Старт поединка назначен на 19.00 по московскому времени.