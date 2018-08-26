Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джона Маккейна
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна его родным.
“Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и наши молитвы на вами!", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Как ранее писал сайт kp.ru, аппарат сентора Маккейна сообщил о его кончине. По их данным, политик умер 25 августа в 16:28 (23:28 мск).
Накануне стало известно о том, что сенатор отказался продолжать борьбу с опухолью головного мозга. В заявлении семьи Маккейна говорилось, что ветеран американской политики уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни. Однако прогрессирующее заболевание и преклонный возраст "вынесли свой вердикт".
О болезни Джона Маккейна стало известно летом 2017 года, врачи диагностировали у него агрессивную форму рака мозга — глиобластому.