Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Джона Маккейна

СЕГОДНЯ 06:14 2018-08-26T06:14:31+03:00

Сенатор Джон Маккейн скончался в субботу в возрасте 81 года

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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора Джона Маккейна его родным.

“Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и наши молитвы на вами!", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, аппарат сентора Маккейна сообщил о его кончине. По их данным, политик умер 25 августа в 16:28 (23:28 мск).

Накануне стало известно о том, что сенатор отказался продолжать борьбу с опухолью головного мозга. В заявлении семьи Маккейна говорилось, что ветеран американской политики уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни. Однако прогрессирующее заболевание и преклонный возраст "вынесли свой вердикт".

О болезни Джона Маккейна стало известно летом 2017 года, врачи диагностировали у него агрессивную форму рака мозга — глиобластому.