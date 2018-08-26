«Хочется мороженого»: София Ротару рассказала о своём самочувствии после реанимации

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-26T14:27:23+03:00

К счастью, сейчас певица чувствует себя лучше: память вернулась, с речью все хорошо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Певица приходит в себя после недуга

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Поклонники певицы были сильно обеспокоены ее состоянием после новостей о попадании в уфимскую реанимацию. Писали даже что София Михайловна потеряла память на короткий срок. После того, как пресса начала передавать противоречивые новости о ее состоянии, артистка решила высказаться.

«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... спасибо всем за поддержку и заботу! Я в норме и очень хочется мороженого!».

sofiarotaru.official Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу

Напомним, 71-летняя София Ротару почувствовала недомогание во время выступления на корпоративном мероприятии в Уфе. Как рассказали "Комсомолке" врачи, у артистки произошёл резкий скачок давления, она упала в обморок.

"Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей," - сообщила нашему корреспонденту медсестра клиники, где помогают Софии Михайловне. К счастью, сейчас певица чувствует себя лучше: память вернулась, с речью все хорошо.

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71-летняя София Ротару приехала в Уфу на корпоративное выступление. Потом певице внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Сейчас София Михайловна находится в реанимации в одной из уфимских больниц (подробности)