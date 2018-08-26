Стрельба в Джексонвилле: В сети появилось видео инцидента

26 Авг. 23:20 2018-08-26T23:27:13+03:00

Жертвами стрельбы на игровом турнире в Джексонвилле стали четыре человека, нападавшим оказался один из участников соревнований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами стрельбы на игровом турнире в Джексонвилле стали четыре человека, нападавшим оказался один из участников соревнований

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Момент стрельбы на игровом турнире в американском Джексонвилле попал на запись трансляции соревнований. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

По словам очевидцев, огонь открыл один из участников турнира, предположительно расстроившись из-за проигранного матча. Расстреляв присутствующих, он покончил с собой. Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

На записи трансляции слышно, как во время турнира неожиданно раздаются выстрелы, за которыми следуют крики раненых, и один из пострадавших восклицает: «Чем он в меня выстрелил?».

Ранее сайт «КП» сообщал о стрельбе в городе Джексонвилль (штат Флорида), жертвами которой стали по меньшей мере 4 человека. Еще как минимум 10 пострадавших госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Инцидент произошел на турнире по компьютерной игре-симулятору американского футбола Madden NFL, проходившем в торговом центре в районе Джексонвилль Лэндинг. Во время одного из квалификационных матчей неизвестный открыл огонь по участникам соревнований.

Позже полиция обнаружила тело нападавшего, на данный момент мотивы его действий неизвестны. Место преступления остается в оцеплении, расследование происшествия продолжается.