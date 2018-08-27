2018-08-27T08:20:25+03:00
В мире

Глава NASA заявил о необходимости создания космических сил США

По словам Джима Брайденстайна, космические силы нужны для защиты навигационной системы GPS
Екатерина БОЛГОВА
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Глава NASA Джим БрайденстайнГлава NASA Джим БрайденстайнФото: REUTERS
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Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн заявил о необходимости задания космических сил США. По его словам, такие силы нужны для защиты навигационной системы GPS от атак и бесперебойной работы банковского сектора страны.

Он отметил, что в настоящее время выведение спутников из строя является "экзистенциальной угрозой", поэтому американские космические силы необходимы именно сейчас. В пример Брайденстайн привет ситуацию банковского сектора и энергоснабжения.

"Для каждой банковской транзакции требуется синхронизирующий сигнал от GPS. Другими словами, если не будет GPS, в США не будет банковской системы. Все прекратит работать", — сказал глава NASA в интервью газете Washington Examiner.

Он добавил, что противники Соединенных Штатов увеличивают свой потенциал, чтобы лишить Вашингтон доступа к космической сфере.

"Если они это сделают, они могут поставить эту страну на колени", — сказал Брайденстайн.

По его словам, агентство поддерживает создание таких сил, но не принимает непосредственного участия в их формировании.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп распорядился создать военно-космические силы для лидерства Вашингтона в космосе, чтобы не "плестись" за Россией и Китаем.

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