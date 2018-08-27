Произошел пожар в «Доме на набережной» в Москве

СЕГОДНЯ 10:03 2018-08-27T10:03:45+03:00

Пожар в "Доме на Набережной" в Москве Фото: предоставлено очевидцем

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В ночь на понедельник, 27 августа, произошел пожар в знаменитом «Доме на набережной» в Москве. По данным Главного управления МЧС по столице, возгорание началось на летней веранде, расположенной на 11 этаже.

Отмечается, что площадь пожара составила около 10 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. На тушение огня у спасателей ушло меньше часа.

О причинах произошедшего не сообщается. В результате случившегося никто не пострадал, передает радиостанция «Говорит Москва».

В результате происшествия никто не пострадалФото: предоставлено очевидцем

Фото: предоставлено очевидцем

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне произошел пожар на кровле семиэтажного жилого дома на улице Ленинская в подмосковном городе Королеве. Для тушения огня понадобились два вертолета МЧС, которые работали несколько часов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь вспыхнул в деревянной мансарде дома. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.