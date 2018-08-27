Бывший командующий ВМС Украины обвинил Россию в провоцировании бунтов в стране

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-27T12:01:58+03:00

По словам Сергея Гайдука, Россия якобы своими действиями в Азовском море оказывает экономическое давление на порты Бердянска и Мариуполя

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Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил РФ в провоцировании бунтов в стране. По его мнению, к такой ситуации может привести якобы российские действия в Азовском море, которые оказывают экономическое давление на порты Бердянска и Мариуполя.

"Мы должны понимать, что в этих портах работают до пяти тысяч человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении", — сказал Гайдук.

Он отметил, что Мариуполь находится недалеко от Донбасса, что ухудшает ситуацию в городе.

"Представьте себе, на востоке от Мариуполя находится "нулевка", где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения", – добавил вице-адмирал, передает телеканал «Эспрессо».

Напомним, в марте украинские пограничники задержали в Азовском море крымское судно "Норд", на борту которого находились 10 россиян. Девятерых из моряков оштрафовали, а капитану грозит до пяти лет тюрьмы. Позже украинская погранслужба сообщила, что Россия безосновательно останавливает для досмотра суда, направлявшиеся на Украину. В ФСБ отмечали, что проверки осуществляются в соответствии международным морским правом.