2018-08-27T15:02:30+03:00
Политика

Киевским депутатам предложили назвать улицу в честь Маккейна

Автор петиции уверен, что американский сенатор был «большим другом и защитником Украины», а также «воином в битве с красной чумой»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Киевским депутатам предложили назвать улицу в честь МаккейнаКиевским депутатам предложили назвать улицу в честь МаккейнаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Киеве выступили с предложением назвать одну из улиц города в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской рады.

Автор инициативы считает Маккейна «великим человеком», который неоднократно посещал украинскую столицу в «самые тяжелые времена», оказав тем самым неоценимую помощь.

«Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города», - говорится в тексте петиции, опубликованной 27 августа.

Для рассмотрения этого предложения петиция должна набрать 10 тысяч подписей.

Ранее, 25 августа, один из самых известных американских политиков, сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался от рака мозга. Известный своей бодрой антироссийской риторикой парламентарий умер в возрасте 81 года, несколько дней не дожив до своего дня рождения.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минобороны сообщили, что США переводят на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии
Ученые усмотрели на лице признаки высокого риска смерти
«Алмаз-Антей» досрочно передал военным еще один полковой комплект ЗРС С-400
В NASA создали карту пыльных облаков планеты
Путин помог кемеровским горнякам с получением квартир
Макрон сообщил о первых результатах координации России и Франции по Сирии
Путин заявил, что программу расселения из аварийного и ветхого жилья в России продолжат
В Минобороны опровергли сообщения о российском воздушном ударе в Афганистане
Российские ученые создали вакцину от меланомы за 1,5 млн рублей
В Лондоне на тротуар выехал автомобиль, за которым гналась полиция
Александр Лукашенко: Мышковать на российских сложностях Беларусь не собирается!
В России мобильный интернет уже стал полноценной заменой фиксированному