Киевским депутатам предложили назвать улицу в честь Маккейна

СЕГОДНЯ 15:02 2018-08-27T15:02:30+03:00

Автор петиции уверен, что американский сенатор был «большим другом и защитником Украины», а также «воином в битве с красной чумой»

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В Киеве выступили с предложением назвать одну из улиц города в честь покойного американского сенатора Джона Маккейна. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской рады.

Автор инициативы считает Маккейна «великим человеком», который неоднократно посещал украинскую столицу в «самые тяжелые времена», оказав тем самым неоценимую помощь.

«Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города», - говорится в тексте петиции, опубликованной 27 августа.

Для рассмотрения этого предложения петиция должна набрать 10 тысяч подписей.

Ранее, 25 августа, один из самых известных американских политиков, сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался от рака мозга. Известный своей бодрой антироссийской риторикой парламентарий умер в возрасте 81 года, несколько дней не дожив до своего дня рождения.