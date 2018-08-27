2018-08-27T15:44:10+03:00
Политика

В Минобороны сообщили, что США переводят на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, что это связано с подготовкой очередной провокации якобы "использования химоружия"
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь КонашенковОфициальный представитель Минобороны РФ Игорь КонашенковФото: Минобороны РФ
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США увеличивают количество носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по Сирии. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, это связано с готовящейся провокацией с якобы использованием химического оружия в провинции Идлиб.

"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.

По его словам, имеющиеся сведения позволяют сделать вывод, что США планируют использовать в провокации представителей "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) при активном участии специальных служб Великобритании. Речь идет об инсценировке в провинции Идлиб с якобы использованием химоружия" сирийскими правительственными силами".

Напомним, ранее Минобороны РФ опровергло сообщения о российском авиаударе на территории Афганистана у границы с Таджикистаном.

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