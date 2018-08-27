В Минобороны сообщили, что США переводят на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии
США увеличивают количество носителей крылатых ракет на Ближнем Востоке для удара по Сирии. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, это связано с готовящейся провокацией с якобы использованием химического оружия в провинции Идлиб.
"Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.
По его словам, имеющиеся сведения позволяют сделать вывод, что США планируют использовать в провокации представителей "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая организация "Джебхат ан-Нусра", запрещена в России) при активном участии специальных служб Великобритании. Речь идет об инсценировке в провинции Идлиб с якобы использованием химоружия" сирийскими правительственными силами".
Напомним, ранее Минобороны РФ опровергло сообщения о российском авиаударе на территории Афганистана у границы с Таджикистаном.