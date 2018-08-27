Песков: Кремль изучит последствия введения новых санкций США

СЕГОДНЯ 16:12 2018-08-27T16:12:15+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, необходимо понять, каких действий в интересах России эти ограничительные меры потребуют

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит последствия введения новых американских санкций, вступивших в силу в понедельник, 27 августа.

"Пока мы должны понять, в чем будут реально выражаться эти новые рестрикции, каких действий в интересах Российской Федерации они потребуют", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать новые санкции США.

Он отметил, что российский президент Владимир Путин "неоднократно заявлял, что он будет делать на фоне подобных недружественных шагов то, что будет наилучшим образом соответствовать интересам нашей страны".

Напомним, в понедельник вступили в силу новые санкции США в отношении России из-за приписываемой ей причастности к инциденту в британском Солсбери 4 марта. Ранее о введении этих ограничительных мер объявил Госдепартамент США.