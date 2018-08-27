В понедельник вступают в силу новые санкции США против России

СЕГОДНЯ 02:11 2018-08-27T02:20:22+03:00

В США вступают в силу антироссийские санкции по делу Скрипаля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действовать начинает первый пакет ограничительных мер, принятых в связи с делом Скрипаля

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В понедельник, 27 августа, вступают в силу новые санкции в отношении России, введенные США в связи с инцидентом в британском городе Солсбери. Описание рестрикций и уведомление об их введении было опубликовано в пятницу, 24 августа, на сайте Госдепартамента.

Действовать начинает первый пакет ограничительных мер, связанных с делом Скрипалей. Он включает в себя запрет на оказание американской помощи России (кроме срочной гуманитарной помощи и продовольствия), на продажу оружия и финансирование таких сделок. Кроме того, госструктурам США запрещается кредитовать российские предприятия.

Санкции предполагают прекращение продажи в Россию любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт в Россию любых товаров Списка вооружений США.

Запрет не распространяются на лицензии в поддержку правительственного сотрудничества по космосу и коммерческих космических запусков. Однако разрешение будет выдаваться после рассмотрения каждого конкретного случая. Санкции затронут экспорт в Россию товаров и технологий, "чувствительных" с точки зрения национальной безопасности, и определенных в контрольном списке.

В ноябре США грозят ввести второй, более жесткий пакет этих санкций. Тогда будет запрещено кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале марта британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери неким нервно-паралитическим веществом.

Лондон практически сразу бездоказательно заявил, что к инциденту якобы причастна Москва. Российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает, называя их голословными.

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