Посольство РФ: Американская «санкционная лихорадка» приближается к точке невозврата

СЕГОДНЯ 17:42 2018-08-27T17:44:46+03:00

Российские дипломаты заподозрили истеблишмент США в «болезненном тяге» к разрушению двусторонних отношений, на которых основана система глобальной безопасности

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Очередные нелегитимные односторонние санкции Вашингтона против Москвы приближают американскую политику к «точке невозврата» в решении актуальных международных проблем. Такое мнение содержится в заявлении российского посольства в США.

«Ощущение такое, что здешний истеблишмент испытывает болезненную тягу к разрушению фундаментальных основ двусторонних отношений, на которых основана глобальная безопасность...Каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасностью попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов», - говорится в тексте заявления.

В дипмиссии подчеркнули, что недружественные шаги Вашингтона олицетворяют «худшие сценарии Холодной войны», от которых миру следовало избавиться еще 30 лет назад.

«Вместо этого оказывается, что никто не застрахован от грубого давления Вашингтона. Выстоять могут не все. Россия может», - уверены в посольстве.

Дипломаты добавили, что очередные санкции против России не смогут поколебать решимость Москвы следовать самостоятельным курсом в международных делах.

«Американская общественность должна знать, что санкции в отношении России безрезультатны и бесперспективны. Они не отвечают интересам ни российского, ни американского народов», - заключили в представительстве.