2018-08-27T20:26:33+03:00
В мире

Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с Мексикой

Президент США подчеркнул, что американо-мексиканские договоренности не должны ассоциироваться с NAFTA
Денис СУХОВ
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Дональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с МексикойДональд Трамп объявил о заключении нового торгового соглашения с МексикойФото: REUTERS
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В понедельник США и Мексика достигли взаимопонимания по новым торговым договоренностям между странами, которые заменят Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Оно называлось NAFTA, а мы назовем это Американо-мексиканским торговым соглашением. Мы избавимся от названия NAFTA, с ним связаны плохие ассоциации, поскольку США понесли большой урон из-за NAFTA. А сейчас мы заключаем прекрасную сделку для обеих стран», - подчеркнул Трамп.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил, что торговое соглашение с Мексикой заключат до конца ноября текущего года.

В свою очередь президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе телефонного разговора с Трампом поблагодарил последнего за «политическую волю», проявленную в ходе торговых переговоров.

Кроме того, американский лидер подтвердил готовность начать переговоры по аналогичному соглашению с другим участником NAFTA – Канадой.

«С Канадой очень скоро начнутся переговоры, я буду звонить премьер-министру (Джастину Трюдо) и начинать консультации. Если (Канада) захочет честно вести переговоры, то мы будем в них участвовать», - отметил Трамп.

Хозяин Белого дома не исключил, что Оттава захочет присоединиться к договоренностям между Вашингтоном и Мехико.

«Однако мы дадим им возможность заключить отдельную сделку. Мы можем пойти на отдельное соглашение», - добавил глава американского государства.

Напомним, по настоянию Трампа с 2017 года США, Канада и Мексика ведут консультации о новом договоре вместо NAFTA. По мнению хозяина Белого дома, существующие соглашения между странами не отвечают американским интересам и должны быть пересмотрены.

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