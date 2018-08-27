Трамп и Меркель попросят Россию «повлиять» на Дамаск для предотвращения эскалации в Идлибе
Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого условились призвать Россию оказать давление на Дамаск для недопущения дальнейшей эскалации обстановки в сирийской провинции Идлиб.
Об этом сообщил в понедельник представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, в центре внимания лидеров находились торговые вопросы и актуальные междунароные вызовы.
«Канцлер и президент поделились беспокойством относительно развития событий в Сирии, в особенности гуманитарной обстановки в Идлибе. Россию следует призвать к тому, чтобы она подействовала на сирийский режим с целью предотвращения дальнейшей эскалации», - рассказал Зайберт.
Также Трамп и Меркель обменялись мнениями по ситуации на Украине и на западе Балканского полуострова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные носители крылатых ракет в рамках подготовки к очередному удару по лояльным сирийскому правительству силам.
По данным российского ведомства, поводом для агрессии станет инсценировка применения Дамаском химического оружия.
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