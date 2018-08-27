2018-08-27T22:33:37+03:00
В мире

Трамп и Меркель попросят Россию «повлиять» на Дамаск для предотвращения эскалации в Идлибе

Президент США и канцлер Германии провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Сирии, на Украине и на западе балканского полуострова
Денис СУХОВ
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Трамп и Меркель попросят Россию «повлиять» на Дамаск для предотвращения эскалации в ИдлибеТрамп и Меркель попросят Россию «повлиять» на Дамаск для предотвращения эскалации в ИдлибеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого условились призвать Россию оказать давление на Дамаск для недопущения дальнейшей эскалации обстановки в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщил в понедельник представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, в центре внимания лидеров находились торговые вопросы и актуальные междунароные вызовы.

«Канцлер и президент поделились беспокойством относительно развития событий в Сирии, в особенности гуманитарной обстановки в Идлибе. Россию следует призвать к тому, чтобы она подействовала на сирийский режим с целью предотвращения дальнейшей эскалации», - рассказал Зайберт.

Также Трамп и Меркель обменялись мнениями по ситуации на Украине и на западе Балканского полуострова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные носители крылатых ракет в рамках подготовки к очередному удару по лояльным сирийскому правительству силам.

По данным российского ведомства, поводом для агрессии станет инсценировка применения Дамаском химического оружия.

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