2018-08-28T01:37:46+03:00
Политика

Пентагон утверждает, что США не стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет

Так в американском военном ведомстве прокомментировали заявление представителя Минобороны России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон утверждает, что США не стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракетПентагон утверждает, что США не стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракетФото: REUTERS
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Соединенные Штаты не стягивают на Ближний Восток носители крылатых ракет, заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон в ответ на просьбу прокомментировать слова официального представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова, ранее в понедельник сообщившего о том, что американцы продолжают наращивать свою группировку носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе.

Игорь Конашенков, как писал сайт kp.ru, сказал, что это делается в связи с подготовкой очередной провокации с якобы «применением химоружия» в провинции Идлиб, что снова собираются приписать правительственным силам Сирии.

«Что я могу сказать вам, так это то, что российские сообщения о наращивании военных возможностей США в Восточном Средиземноморье являются не чем иным, как пропагандой. Они неверны», - приводит ответ представителя Пентагона ТАСС.

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