2018-08-28T03:33:30+03:00
Звезды

«Я не представляю, как можно отказать Дружининой»: Боярский снимется в продолжении «Гардемаринов»

Знаменитый актер в четвертой части полюбившегося зрителям фильма исполнит роль воскресшего шевалье де Брильи
Саша ПЯТНИЦКАЯРадио «Комсомольская правда»
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Народный артист России Михаил БоярскийНародный артист России Михаил БоярскийФото: Олег ЗОЛОТО
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Знаменитый российский актер Михаил Боярский подтвердил, что он будет сниматься в новом фильме режиссера Светланы Дружининой – продолжении телесаги о приключениях гардемаринов, где сыграет воскресшего шевалье де Брильи.

Корреспондент Радио «Комсомольская правда» позвонил народному артисту России, чтобы расспросить его о работе в «Гардемаринах IV». Михаил Боярский признал: опасность того, что продолжение может быть ослабее предыдущих частей, существует.

- Почему тогда согласились участвовать?

- Просто я не представляю, как можно отказать Дружининой. Это первое. Во-вторых, ничего более приличного пока не предлагалось. Как вам сказать? Это уже команда, которая идет на риск вместе друг с другом. Такая же история была с «Мушкетерами». Чем дальше, тем слабее. Я думаю, этого могут не избежать и «Гардемарины», но, тем не менее, мечта Светланы Сергеевны должна воплотиться. Она так долго шла к этому.

- А вот если бы Харатьян отказался участвовать? Он тоже лицо «Гардемаринов». Это сказалось бы на вашем решении?

- Это сказалось бы на решении Светланы Сергеевны – снимать фильм. Думаю, она заранее заручилась согласием тех артистов, которые будут продолжать. Потому что если бы отказались сниматься, она бы не стала снимать.

Как писал сайт kp.ru, ранее режиссер Светлана Дружинина сама рассказала о съемках «Гардемаринов IV» и кто в них будет участвовать.

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