2018-08-28T08:02:42+03:00
В мире

Трамп отменил визит Помпео в Пхеньян из-за «агрессивного письма» из КНДР

Содержание послания газета не уточняется
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Во вторник, 28 августа, стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майкла Помпео в Северную Корею.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп принял такое решение после того, как ему передали письмо от заведующего отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля. По информации источника, послание, которое Трампу передал Помпео, было написано "в агрессивной манере". Содержание обращения не уточняется.

Напомним, ранее Трамп попросил Помпео отказаться от запланированного на текущую неделю визита в Северную Корею .Это произошло из-за того, что Соединенные Штаты не отмечают достаточного прогресса в процессе денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 12 июня 2018 года состолся первый в истории саммит США-КНДР на высшем уровне. Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали итоговое соглашение, в котором Пхеньян согласился на денуклеаризацию региона в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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