Студенты смогут избежать службы в армии

СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-28T08:08:59+03:00

Для этого нужно совмещать учебу в своем вузе и образование в учебном военном центре

Изменить размер текста: A A

В России студентам, которые хотят получить военную специальность, но не попали на военную кафедру, появилась возможность получить дополнительное образование. Они могут параллельно поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах и получить по окончании обучения военный билет.

Пилотный проект стартует в Сибири на Военно-инженерного института Сибирского федерального университета, а если он окажется успешным, то его распространят по всей территории страны.

Программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, не на офицеров. В армию выпускников призывать не будут, но они при желании смогут попасть туда, подписав по своей инициативе контракт с Минобороны, сообщает газета «Известия».

Новая система поможет создать резерв военных специалистов с высшим техническим образованием.

Кстати, обучение в Центрах будет проходить за счет Минобороны.

Чтобы попасть на военную подготовку студенту нужно написать заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Желающих уже больше, чем выделено мест.

Гражданские вузы, чьи студенты поступили в учебный военный центр должны будут выделять им один свободный день в неделю для посещения военной кафедры.

Дни военной подготовки и учебные планы будут согласовываться между конкретным вузом и УВЦ, все договоренности будут закреплены в договоре.

После окончания УВЦ выпускник получит гражданский диплом и военный билет, где указано звание и военно-учетная специальность. После присяги вчерашним студентам присваивается звание сержанта или рядового запаса.

Одна из специальностей, по которой будет вестись подготовка – это командир отделения мотострелковых и танковых взводов — это дефицитные специальности в армии.

Эксперты отмечают все плюсы программы: на начальном этапе выпускник может рассчитывать на оклад в 20 тысяч рублей, компенсацию за аренду жилья, надбавки за хорошую физподготовку. А через три года получит возможность взять льготную ипотеку и постепенное увеличение зарплаты. В итоге сержант сможет получать до 70 тыс. рублей с учетом дополнительных выплат.

В первую очередь такая схема выгодна регионам, специалисты не будут уезжать в Москву и другие крупные города, а останутся служить в своих воинских частях.