Студенты смогут избежать службы в армии
В России студентам, которые хотят получить военную специальность, но не попали на военную кафедру, появилась возможность получить дополнительное образование. Они могут параллельно поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах и получить по окончании обучения военный билет.
Пилотный проект стартует в Сибири на Военно-инженерного института Сибирского федерального университета, а если он окажется успешным, то его распространят по всей территории страны.
Программа рассчитана на будущих сержантов или рядовых запаса, не на офицеров. В армию выпускников призывать не будут, но они при желании смогут попасть туда, подписав по своей инициативе контракт с Минобороны, сообщает газета «Известия».
Новая система поможет создать резерв военных специалистов с высшим техническим образованием.
Кстати, обучение в Центрах будет проходить за счет Минобороны.
Чтобы попасть на военную подготовку студенту нужно написать заявление и быть годным к службе по состоянию здоровья. Желающих уже больше, чем выделено мест.
Гражданские вузы, чьи студенты поступили в учебный военный центр должны будут выделять им один свободный день в неделю для посещения военной кафедры.
Дни военной подготовки и учебные планы будут согласовываться между конкретным вузом и УВЦ, все договоренности будут закреплены в договоре.
После окончания УВЦ выпускник получит гражданский диплом и военный билет, где указано звание и военно-учетная специальность. После присяги вчерашним студентам присваивается звание сержанта или рядового запаса.
Одна из специальностей, по которой будет вестись подготовка – это командир отделения мотострелковых и танковых взводов — это дефицитные специальности в армии.
Эксперты отмечают все плюсы программы: на начальном этапе выпускник может рассчитывать на оклад в 20 тысяч рублей, компенсацию за аренду жилья, надбавки за хорошую физподготовку. А через три года получит возможность взять льготную ипотеку и постепенное увеличение зарплаты. В итоге сержант сможет получать до 70 тыс. рублей с учетом дополнительных выплат.
В первую очередь такая схема выгодна регионам, специалисты не будут уезжать в Москву и другие крупные города, а останутся служить в своих воинских частях.