2018-08-28T13:43:15+03:00
Общество

Мессенджер Телеграм согласился передавать спецслужбам данные о террористах

По словам адвоката, Телеграм согласился передавать сведения на основании судебного решения
Екатерина БОЛГОВА
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Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористахTelegram согласился передавать спецслужбам данные о террористахФото: REUTERS
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Мессенджер Телеграм согласился передавать специальным службам сведения о террористах. Как сообщил адвокат, представляющий интересы компании, Телеграм готов это делать на основании судебного решения, передает РИА Новости.

Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор добавил этот месенджер в перечень заблокированных ресурсов. Это было сделано на основании решение Таганского суда Москвы.

Ведомство подало судобный иск после того, как Телеграм отказался выполнить требование ФСБ и предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Речь идет о переписке в Телеграме подозреваемых в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, жертвами которого стали 15 человек. По мнению Роскомнадзора, мессенджер нарушил закон об обязанностях организатора распространения информации, отказавшись передавать спецслужбам требуемые сведения.

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