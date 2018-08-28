Любителям шашлыков грозит смертельная опасность
Любителей шашлыков предупредили, что жаренное на углях мясо может быть очень опасно для организма. Если запекать его на древесных углях, то есть риск, что готовый продукт приобретет разрушающие сердечно-сосудистую систему свойства.
Исследователи наблюдали за огромной группой респондентов – более 300 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет, все они проживали в разных регионах Китая.
Результаты оказались неожиданными. Каждое десятилетие использование твердого топлива повышало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. А те, кто готовили пищу на дровах или угле в течении 30 лет на 12% чащу умирали от болезней, связанных с сердцем.
- Наше исследование показало, что люди, которые готовят на твердом топливе, должны как можно скорее переключиться на газ или электричество», – сообщает слова доктора Деррика Беннетта из университета Оксфорда "Утро.ру"
Это не единственная опасность шашлыка. Ранее ученые отметили, что жаренное на углях мясо может провоцировать рак.