2018-08-28T14:52:33+03:00
Здоровье

Любителям шашлыков грозит смертельная опасность

Ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что мясо, пожаренное на углях, отравляет организм
Ася РОМАНЧУК
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Ученые выявили, что шашлык влияет на сердечно-сосудистую систему человекаУченые выявили, что шашлык влияет на сердечно-сосудистую систему человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Любителей шашлыков предупредили, что жаренное на углях мясо может быть очень опасно для организма. Если запекать его на древесных углях, то есть риск, что готовый продукт приобретет разрушающие сердечно-сосудистую систему свойства.

Исследователи наблюдали за огромной группой респондентов – более 300 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет, все они проживали в разных регионах Китая.

Результаты оказались неожиданными. Каждое десятилетие использование твердого топлива повышало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. А те, кто готовили пищу на дровах или угле в течении 30 лет на 12% чащу умирали от болезней, связанных с сердцем.

- Наше исследование показало, что люди, которые готовят на твердом топливе, должны как можно скорее переключиться на газ или электричество», – сообщает слова доктора Деррика Беннетта из университета Оксфорда "Утро.ру"

Это не единственная опасность шашлыка. Ранее ученые отметили, что жаренное на углях мясо может провоцировать рак.

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