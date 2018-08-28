2018-08-28T16:13:49+03:00
В мире

Глава МИД Германии раскритиковал позицию США по "Северному потоку - 2"

По мнению Хайко Мааса, ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы, Пекина и Тегерана затрагивают германские компании
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Германии Хайко МаасГлава МИД Германии Хайко МаасФото: REUTERS
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Глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал позицию США по проекту газопровода "Северный поток — 2". Он назвал неприемлемым желание Вашингтона повлиять на энергетическую политику Европы при помощи санкционных мер.

Как заявил Маас во время выступления на конференции глав дипмиссий ФРГ за границей, если Вашингтон хочет поставлять крупные объемы сжиженного природного газа в Евросоюз, то это можно похвалить.

"Но решения относительно закупок должны приниматься исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций", - отметил Маас.

Он добавил, что ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении России, Китая и Ирана влияют также на интересы компаний Германии, передает ТАСС.

Напомним, ранее США неоднократно выступали против "Северного потока — 2", угрожая санкциями тем, кто будет принимать участие в реализации проекта.

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