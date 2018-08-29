Порошенко заявил о «щупальцах Москвы» перед выборами на Украине

СЕГОДНЯ 08:23 2018-08-29T08:23:18+03:00

По словам президента Украины, он планирует привлечь специалистов из других стран к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия активно вмешивается в выборы через свои «щупальца» в социальных сетях.

«Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора», - сказал Порошенко на совещании глав зарубежных дипломатических учреждений Украины.

По его словам, «щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети». Украинский лидер считает, что в социальных сетях создаются тысячи фейковых аккаунтов «с русскими корнями».

Порошенко добавил, что Москва «уже хорошо набила себе руку», якобы вмешиваясь в референдум в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Кроме того, по мнению украинского президента, Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза.

Он подчеркнул, что собирается привлечь представителей других государств к созданию механизма предотвращения вмешательства в выборы.

Напомним, ранее Москва не раз опровергала обвинения в стремлении повлиять на выборы в различный государствах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными.