2018-08-29T08:53:45+03:00
Происшествия

Экстримал из Германии покорил водную вершину

Свой спуск он записал на видео [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Немецкий турист покорил 30-метровый водопад.ФОТО: стоп-кадр с видеоНемецкий турист покорил 30-метровый водопад.ФОТО: стоп-кадр с видео
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В Канаде турист спрыгнул на каяке с 30-метрового водопада. Свое приключение мужчина записал на видео.

Немецкий турист решил преодолеть «порог» на реке Хей в Канаде. Высота водопада в несколько десятков метров, не смутила отдыхающего.

Водрузив на голову видеокамеру и закрепившись в каяке, мужчина тронулся в путь. Еще на подступах к «порогу» течение начинает сбиваться, волны подхватывают плавсредство и стремительно доносят до вершины водопада. Секундная пауза и невероятное падение.

Турист остался цел. Спустя пару секунд он выныривает из воды и оглашает реку радостными возгласами.

Ролик оказался на YouTube и собрал сотни просмотров, сообщает телеканал «360».

Немецкий турист спрыгнул на каяке с 30 метрового водопада.

Сайт kp.ru уже писал о случаях на водопадах. Турист из Санкт-Петербурга погиб во время отдыха у речного "порога". Мужчина сорвался в водопад на глазах у беременной супруги.

А в 2017 году туристы со всего мира съезжались посмотреть на замерзший Ниагарский водопад.

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