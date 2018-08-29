Экстримал из Германии покорил водную вершину
В Канаде турист спрыгнул на каяке с 30-метрового водопада. Свое приключение мужчина записал на видео.
Немецкий турист решил преодолеть «порог» на реке Хей в Канаде. Высота водопада в несколько десятков метров, не смутила отдыхающего.
Водрузив на голову видеокамеру и закрепившись в каяке, мужчина тронулся в путь. Еще на подступах к «порогу» течение начинает сбиваться, волны подхватывают плавсредство и стремительно доносят до вершины водопада. Секундная пауза и невероятное падение.
Турист остался цел. Спустя пару секунд он выныривает из воды и оглашает реку радостными возгласами.
Ролик оказался на YouTube и собрал сотни просмотров, сообщает телеканал «360».
Немецкий турист спрыгнул на каяке с 30 метрового водопада.
Сайт kp.ru уже писал о случаях на водопадах. Турист из Санкт-Петербурга погиб во время отдыха у речного "порога". Мужчина сорвался в водопад на глазах у беременной супруги.
А в 2017 году туристы со всего мира съезжались посмотреть на замерзший Ниагарский водопад.