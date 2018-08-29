Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-29T12:59:07+03:00

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Президент России предложил повысить возраст выхода на пенсию в стране до 60 лет для женщин, до 65 лет для мужчин.

В среду, 29 августа, глава государства выступил с телеобращением к россиянам по вопросу изменений пенсионной системы.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Государственную думу законопроект о пенсионных изменения. Он был рассмотрен внижней палатой парламента в первом чтении 19 июля. Документ в том числе предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

"В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет. Так не пойдёт, конечно. Это неправильно", - сказал Путин.

Он отметил,что в России особой отношение к прекрасному полу, так как женщины не только работают, но и заботятся о доме и семье.

"Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет", - добавил президент.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБРАЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА