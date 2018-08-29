Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший

СЕГОДНЯ 14:29 2018-08-29T14:29:26+03:00

По сведениям журнала Politico, американский сенатор заранее выбрал, кто понесет его гроб на панихиду

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Гроб американского сенатора Джона Маккейна понесут несколько человек, среди которых - российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза — младший. Напомним, о смерти политика стало известно в ночь на 26 августа. Он умер в возрасте 81 года от рака мозга, за несколько дней до этого отказавшись от лечения.

По сведениям журнала Politico, сенатор заранее выбрал, кто понесет его гроб на панихиду. Отмечается, что общий друг передал Кара-Мурзе-младшему личное сообщение от Маккейна еще в апреле.

"В тот момент у меня не было слов, я был убит горем, был готов расплакаться", — рассказал Кара-Мурза.

Он отметил, что принял предложение, назвав его честью для себя. По его словам, Маккейн не верил в неизбежность своей кончины от рака, но, несмотря на это, планировал всю церемонию.

По информации СМИ, гроб с телом сенатора также понесут бывший американский вице-президент Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, экс-глава Минобороны США Уильям Коэн, актер Уоррен Битти и другие.

Прощание с Маккейном пройдет 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона, похороны пройдут на следующий день в Аннаполисе, столице штата Мэриленд.