2018-08-29T17:17:33+03:00
Экономика

Голикова рассказала о штрафах за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста

По словам вице-премьера, при разработке санкционных мер правительство возьмет за основу уголовную статью об увольнении беременных женщин, которая предусматривает взыскание на сумму в 200 тысяч рублей
Денис СУХОВ
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Вице-премьер Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба ГосдумыВице-премьер Татьяна Голикова. ФОТО: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы
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Штраф за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста будет достигать 200 тысяч рублей или размера заработной платы за 18 месяцев. Об этом заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.

«Будем базироваться на статье (Уголовного кодекса) за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет... Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», - цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер также добавила, что вопрос ответственности за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста будет обсуждаться с работодателями и профсоюзами.

Ранее в своем телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения пенсионного возраста. При этом глава государства признал, что уже 50-летним россиянам зачастую тяжело найти работу. В этой он предложил ввести ответственность за необоснованное увольнение с работы лиц, достигших «предпенсионного возраста».

Также президент предложил, что предпенсионный возраст должен начинаться за пять лет до выхода на пенсию: с 60 лет для мужчин (возраст выхода на пенсию планируют поднять до 65 лет) и с 55 лет для женщин (предлагаемый возраст выхода на пенсию — 60 лет).

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