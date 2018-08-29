Суд Нидерландов арестовал долю «Газпрома» в компании-операторе «Голубого потока»

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-29T19:09:44+03:00

Обеспечительные меры были предприняты в связи с требованиями «Нафтогаза» о взыскании с российской компании 2,5 млрд долларов

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Окружной суд Амстердама арестовал 30 мая долю «Газпрома» в капитале компании Blue Stream Pipeline — операторе газопровода «Голубой поток». Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета российского холдинга.

«30 мая 2018 года на акции организации «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.», принадлежащие ПАО «Газпром», а также на погашение задолженности «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.» перед ПАО «Газпром» наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда города Амстердама», - говорится в документе.

Арест произвели в соответствии с требованием украинского «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» 2,56 млрд долларов по постановлению Стокгольмского арбитража.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что компания инициировала арест активов «Газпрома» в Голландии, Швейцарии и Великобритании.

«В настоящий момент ПАО «Газпром» оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК «Нафтогаз Украины» по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры», - говорится в отчете «Газпрома».

Blue Stream Pipeline Company - совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, созданное в 1999 году на паритетных началах для управления «Голубым потоком» - газопроводом из России в Турцию.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа Украине и транзиту топлива по ее территории. Согласно вердикту инстанции, российских холдинг должен выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.

Желая полностью обжаловать вердикт, «Газпром» обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.