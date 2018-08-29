2018-08-29T19:09:44+03:00
Экономика

Суд Нидерландов арестовал долю «Газпрома» в компании-операторе «Голубого потока»

Обеспечительные меры были предприняты в связи с требованиями «Нафтогаза» о взыскании с российской компании 2,5 млрд долларов
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Суд Нидерландов арестовал долю «Газпрома» в компании-операторе «Голубого потока»Суд Нидерландов арестовал долю «Газпрома» в компании-операторе «Голубого потока»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Окружной суд Амстердама арестовал 30 мая долю «Газпрома» в капитале компании Blue Stream Pipeline — операторе газопровода «Голубой поток». Об этом свидетельствуют данные ежеквартального отчета российского холдинга.

«30 мая 2018 года на акции организации «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.», принадлежащие ПАО «Газпром», а также на погашение задолженности «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.» перед ПАО «Газпром» наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда города Амстердама», - говорится в документе.

Арест произвели в соответствии с требованием украинского «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» 2,56 млрд долларов по постановлению Стокгольмского арбитража.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что компания инициировала арест активов «Газпрома» в Голландии, Швейцарии и Великобритании.

«В настоящий момент ПАО «Газпром» оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК «Нафтогаз Украины» по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры», - говорится в отчете «Газпрома».

Blue Stream Pipeline Company - совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, созданное в 1999 году на паритетных началах для управления «Голубым потоком» - газопроводом из России в Турцию.

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа Украине и транзиту топлива по ее территории. Согласно вердикту инстанции, российских холдинг должен выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.

Желая полностью обжаловать вердикт, «Газпром» обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кремле сочли неразумным расторжение Украиной договора о дружбе с Россией
Песков: Россия найдет контраргументы на иск США в ВТО
Сражение за гребешки: в интернете появилось видео драки французских и английских рыбаков
На ВДНХ открыли круглосуточную уличную читальню
Пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за визит к пророссийской «украинской семье»
Лавров: Москва поддерживает контакт с Вашингтоном по ситуации в сирийском Идлибе
Сергей Хестанов: «Содержать пенсионеров за счет доходов от нефти и газа не получится»
Губернатор Вологодской области прокомментировал инициативы по изменению пенсионной реформы, выдвинутые Президентом страны
Житель Кореи лишился руки из-за некачественных суши
США готовятся подать иск в ВТО против России
Голикова рассказала о штрафах за необоснованное увольнение работников предпенсионного возраста
Работодатели признались, что предпочитают удаленных работников
Немецкий концерн Uniper готов выйти из «Северного потока-2» в случае введения санкций США
Лавров заявил об интенсивном развитии отношений с Саудовской Аравией
Лавров: США не смогли сменить режим в Сирии
Замглавы МИД РФ назвал фейком сообщения о встрече спецслужб США и Сирии
Украина запретила импорт цементного клинкера из России
Медведев поручил разработать наказание для губернаторов за школьные туалеты на улице
Instagram объявил о введении верификации аккаунта по документам
АвтоВАЗ представил концепт будущей Lada 4x4
У берегов Фиджи и Вануату объявлена угроза цунами
Ученые: большой отпуск продлевает жизнь человека
Опрос: Большинство россиян следят за курсом валют
Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза — младший
Памфилова: Путин откровенно сообщил свою позицию по пенсиям
«Эти вопросы важны для миллионов людей»: Путин объяснил, почему решил обратиться с телеобращением по пенсиям
Почти все россияне, пострадавшие в турецком ДТП, выписаны из больницы