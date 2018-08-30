Прощание с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября

СЕГОДНЯ 15:02 2018-08-30T15:02:49+03:00

В комитете ГД по культуре назвали предварительную дату прощания с Иосифом Кобзоном

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Прощание с Народным артистом СССР Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По словам депутата, дата прощания с Иосифом Кобзоном пока является предварительной.

Ранее, 30 августа, Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Известно, что артист долгое время страдал от онкологических заболеваний, перенес несколько операций. В соответствии с завещанием певца, его похоронят на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон является автором свыше 3 тысяч песен, артист занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный исполнитель. В 2011 году он стал лауреатом премии правительства РФ, а в 2016 году удостоился звания Героя России.

Певец активно занимался общественной и политической деятельностью, занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по культуре.

Свои соболезнования в связи с кончиной Кобзона выразил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил эстрадную, гражданскую и благотворительную деятельность артиста.