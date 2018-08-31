Эксперт: к концу 2018 года курс доллара составит 75 рублей

СЕГОДНЯ 02:39 2018-08-31T02:40:33+03:00

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К концу текущего года курс доллара в России может составить 75 рублей. Такое мнение высказал генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, на рубль сейчас оказывает влияние завершение налогового периода и растущая инфляция

По данным Центробанка, официальный курс американской валюты составил на 31 августа 68,08 рублей за доллар, а курс евро - 79,7 рублей. На московской бирже “зеленый” торговался у отметок 68 рублей.

“На российском валютном рынке — небольшое затишье, которое выглядит весьма хрупким, неуверенным и непродолжительным», - цитирует слова эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского “Газета.Ru”.

По его данным, третью неделю подряд недельная инфляция в России фиксируется на уровне 0,1%, а в годовом выражении она уже превысила 3%. До конца года предстоят четыре «инфляционно насыщенных месяца». К концу сентября официальная годовая инфляция может вырасти до 3,4-3,6%, а по итогам года превысить 4%. Неофициальные инфляционные ожидания до конца текущего года среди импортеров и ритейлеров оцениваются минимум в 6,5%.

"Рубль сохраняет слабость, несмотря на очевидные признаки поддержки со стороны высоких цен на нефть. Под давлением находятся в целом все валюты развивающихся стран из-за ожиданий повышения ставки ФРС США", — говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Как ранее писал сайт kp.ru, 9 августа рубль начал расти по отношению к доллару и евро. Это произошло во время выступления президента России Владимира Путина по изменениям пенсионной системы. Как свидетельствуют данные торгов Московской биржи, в моменте курс рубля подскакивал на 20 копеек по отношению к доллару и на 40 копеек по отношению к евро.