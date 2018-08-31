Дизайн банкнот российской валюты может измениться
В России дизайн банкнот отечественной валюты может измениться. Об этом сообщил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Он отметил, что базовый вид нынешних купюр был разработан в 1995-97 годах и сейчас появились объективные предпосылки обновить его.
“Когда наступит момент следующей модернизации этих банкнот, скорее всего, эмитент - в нашем случае это Банк России, будет заинтересован в том, чтобы более радикально обновить эти банкноты", - сказал Тарчук.
По его мнению, вероятнее всего, при разработке нового дизайна “Госзнак” будет отталкиваться от принципов создания банкнот в 200 и 2000 рублей. Он уточнил, что пока нет решения банкноты какого номинала и когда будут видоизменяться, передает ТАСС.
Кроме того, Трачук пояснил, что нет специальных мероприятий по скоростному внедрению новых банкнот. Центральный банк исходит из потребностей наличного денежного обращения в конкретном регионе.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Центробанк представил новые купюры 200 и 2000 рублей. На первой банкноте изображены виды Крыма. А на второй - Владивостока. Таких номиналов в ходу еще не было. Их решили ввести для удобства размена.